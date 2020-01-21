Путин поздравил Харатьяна с юбилеем

Владимир Путин направил поздравление с юбилеем актеру Дмитрию Харатьяну. Главному гардемарину страны, как его называют поклонники, исполнилось сегодня 60 лет.

В своем поздравлении глава государства отметил, что щедрый и многогранный талант Харатьяна и огромный запас позитивной энергии помогли артисту добиться успеха в творчестве и завоевать любовь зрителей и слушателей.

«Желаю вам новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

День рождения Харатьян отметит концертом в Петербурге, юбилейный концерт в Москве состоится 12 февраля. Также запланирован концерт в подмосковном Красногорске, где сейчас проживает актер.