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Путин поздравил Харатьяна с юбилеем

Вадим Иванов
10:10 21.01.2020
Одному из самых популярных в стране актеров исполнилось сегодня 60.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

Владимир Путин направил поздравление с юбилеем актеру Дмитрию Харатьяну. Главному гардемарину страны, как его называют поклонники, исполнилось сегодня 60 лет.

В своем поздравлении глава государства отметил, что щедрый и многогранный талант Харатьяна и огромный запас позитивной энергии помогли артисту добиться успеха в творчестве и завоевать любовь зрителей и слушателей.

«Желаю вам новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

День рождения Харатьян отметит концертом в Петербурге, юбилейный концерт в Москве состоится 12 февраля. Также запланирован концерт в подмосковном Красногорске, где сейчас проживает актер.

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