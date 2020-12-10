Мужчина с топором повредил 12 машин в Щелково: видео

Сотрудники полиции московского отделения «Щелковское» задержали уже неоднократно ранее судимого 41-летнего уроженца Пензенской области. Мужчина подозревается в умышленном повреждении чужого имущества.

Как сообщили сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

С помощью наружных видеокамер полицейские установили, что злоумышленник из хулиганских побуждений, отправился с топором на парковку одного из торговых центров на Пролетарском проспекте. Там он с помощью строительного инструмента разбил стекла в 12 легковых автомобилях.

«Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято орудие совершения противоправного деяния», - отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленник заключен под стражу.