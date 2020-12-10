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Протестующие устроили беспорядки в Албании из-за убитого нарушителя карантина

Алена Миронова
09:38 10.12.2020
Девять полицейских получили ранения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Полиция Албании применила слезоточивый газ для разгона акции протеста.

Причиной стихийного митинга стало убийство 25-летнего Клодиана Раша. Он не соблюдал введенные из-за коронавируса ограничения, находился на улице в комендантский час и был застрелен полицией при попытке задержания.

Применивший оружие офицер был арестован. Однако это не успокоило жителей города.

В ответ на убийство молодого человека тысячи протестующих вышли на улицы города с криками «долой диктатуру».

Протестующие предприняли попытку нападения на офис премьер-министра, здание МВД, городскую администрацию с требованием отставки министра внутренних дел.

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