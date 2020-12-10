На Камчатке объявили штормовое предупреждение



На Камчатке в акватории Тихого океана объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Беринговом море 10 декабря ожидаются волны высотой 8-10 метров. 11 декабря днем опасное волнение распространится на северо-западную часть Берингова моря.

Явление сохранится до вечера 12 декабря.

Руководителям компаний, чьи суда могут находиться в это время в море, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.