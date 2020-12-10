«Тряхануло будь здоров»: жители Иркутской области рассказали о мощном землетрясении

Подземные толчки от мощного землетрясения разбудили некоторых жителей Иркутской области сегодня в 5.45 утра по местному времени (00.45 по Москве). Как установили в МЧС РФ, эпицентр природного явления находился в дельте Селенги на озере Байкал в 16 километрах северо-западнее от села Дубинино Кабанского района Бурятиию. Там интенсивность подземных толчков составила 7,6 балла. В самом Иркутске магнитуда природного явления составила 5,5 баллов.

«Шатнуло нынче сначала поперек, потом повдоль. Но ощутилось меньше, чем в сентябре», - делится в паблике один из очевидцев. «Нормально было в эпицентре , трубы печные целые», - сообщает другой пользователь. «Тряхануло будь здоров», - эмоционально пишет третий.

По предварительным данным, мощная стихия заставила жителей немного поволноваться, однако не спровоцировала никаких разрушений.

«Меня аж подбросило! С полок все послетало. Я встал, собирал потом. Паника, сердце аж вылетать начало. Сами понимаете, как это может произойти, когда человек спит. Я еще тем более с ребенком спал. Ребенок перепугался бедный, маленький», - рассказал Дмитрий Сергеев из Ангарска.

Как отметили власти региона, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв, к счастью, нет.

«В настоящее время силами 75 групп проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики», - цитирует ТАСС заместителя председателя правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Петр Мордовский.

По словам чиновника, в Бурятии толчки ощущались в Кабанском, Иволгинском, Прибайкальском, Селенгинском, Заиграевском, Тарбагатайском районах, а также в Улан-Удэ. В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) также отметили, что землетрясение не оказало влияния на боевую готовность соединений и воинских частей в Бурятии.

«Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали», - сообщили военные.

Ученые относят произошедшее землетрясение к виду так называемых «горизонтальных», которые довольно необычны для данного региона.

«Это довольно редкое явление для нашей местности, когда подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались», - прокомментировал «КП-Иркутск» главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич.

Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что интенсивность землетрясения в эпицентре составила 7,6 балла. В Иркутске введен режим повышенной готовности.

Как сообщают местные СМИ, уже начали появляться данные о повреждениях в ряде социальных учреждений. Так, жители передали, что небольшие трещины обнаружены в 18 школах и нескольких дошкольных учреждениях.

«С этой стороны здания трещины остались такие же, а с другой - уже стали побольше, так что стало видно арматуру. И плитка скоро, похоже, отвалится», - показал «Звезде» местный житель.

В актовом зале здания КДЦ «Россия» частично поврежден подвесной потолок, в спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, в детской музыкальной школе № 3 обнаружены трещины на арках в дверных проемах, сообщили в пресс-службе мэрии.