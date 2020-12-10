Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Тряхануло будь здоров»: жители Иркутской области рассказали о мощном землетрясении

Валентина Пескова
08:56 10.12.2020
Как отметили в МЧС РФ, эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 километрах северо-западнее от Дубинино, по предварительным данным жертв и разрушений нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress

Подземные толчки от мощного землетрясения разбудили некоторых жителей Иркутской области сегодня в 5.45 утра по местному времени (00.45 по Москве). Как установили в МЧС РФ, эпицентр природного явления находился в дельте Селенги на озере Байкал в 16 километрах северо-западнее от села Дубинино Кабанского района Бурятиию. Там интенсивность подземных толчков составила 7,6 балла. В самом Иркутске магнитуда природного явления составила 5,5 баллов.

«Шатнуло нынче сначала поперек, потом повдоль. Но ощутилось меньше, чем в сентябре», - делится в паблике один из очевидцев.

«Нормально было в эпицентре , трубы печные целые», - сообщает другой пользователь.

«Тряхануло будь здоров», - эмоционально пишет третий.

По предварительным данным, мощная стихия заставила жителей немного поволноваться, однако не спровоцировала никаких разрушений.

«Меня аж подбросило! С полок все послетало. Я встал, собирал потом. Паника, сердце аж вылетать начало. Сами понимаете, как это может произойти, когда человек спит. Я еще тем более с ребенком спал. Ребенок перепугался бедный, маленький», - рассказал Дмитрий Сергеев из Ангарска.

Как отметили власти региона, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв, к счастью, нет.

«В настоящее время силами 75 групп проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики», - цитирует ТАСС заместителя председателя правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Петр Мордовский.

По словам чиновника, в Бурятии толчки ощущались в Кабанском, Иволгинском, Прибайкальском, Селенгинском, Заиграевском, Тарбагатайском районах, а также в Улан-Удэ. В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) также отметили, что землетрясение не оказало влияния на боевую готовность соединений и воинских частей в Бурятии.

«Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали», - сообщили военные.

Ученые относят произошедшее землетрясение к виду так называемых «горизонтальных», которые довольно необычны для данного региона.

«Это довольно редкое явление для нашей местности, когда подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались», - прокомментировал «КП-Иркутск» главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич.

Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что интенсивность землетрясения в эпицентре составила 7,6 балла. В Иркутске введен режим повышенной готовности.

Как сообщают местные СМИ, уже начали появляться данные о повреждениях в ряде социальных учреждений. Так, жители передали, что небольшие трещины обнаружены в 18 школах и нескольких дошкольных учреждениях.

«С этой стороны здания трещины остались такие же, а с другой - уже стали побольше, так что стало видно арматуру. И плитка скоро, похоже, отвалится», - показал «Звезде» местный житель.

В актовом зале здания КДЦ «Россия» частично поврежден подвесной потолок, в спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, в детской музыкальной школе № 3 обнаружены трещины на арках в дверных проемах, сообщили в пресс-службе мэрии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:54 Армия
Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО
08:56 В стране и мире
На Камчатке объявили штормовое предупреждение
07:28 В стране и мире
Вакцина от коронавируса поступила в Приморье
06:53 Армия
Видео
Огненная траектория «Ярса»: как прошла масштабная тренировка стратегических ядерных сил ВС РФ
05:57 В стране и мире
Видео
Российские военные инженеры подорвали командный пункт боевиков в провинции Идлиб
Популярное
Популярное
Видео
Ракета Starship Илона Маска взорвалась на испытаниях: видео
Видео
Тайна гибели Харламова: каскадер раскрыл реальную скорость машины легендарного хоккеиста в момент ДТП
Видео
Ученые предупредили жителей Земли о мощной магнитной буре
Видео
Актер из «Кадества» снял на видео дебош в самолете
Ученые нашли в Мертвом море вещества, с которых могла начаться жизнь на Земле
Видео
Диетолог развенчал миф о вреде майонеза
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.