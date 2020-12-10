Краснокнижные лесные драконы впервые вылупились в столичном зоопарке

В Московском зоопарке впервые вылупились детеныши хамелеонового гоноцефала. Это редкие ящерицы из рода лесных драконов, которые обитают в Юго-Восточной Азии.

Они занесены в Красную книгу.

Взрослых особей хамелеонового гоноцефала привезли в столичный зоопарк из Индонезии четыре года назад.

Отмечается, что добиться размножения этого вида в неволе очень трудно. Во всем мире известен лишь один случай: детеныши появились у рептилий из Харьковского зоопарка.

В столичном зоопарке с нетерпением ждали потомства хамелеонового гоноцефала.

«К удивлению герпетологов, вылупились все шесть детенышей. Это важное событие для нашего зоопарка», - подчеркнула Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Новорожденным исполнился один месяц. Их размер — всего пара сантиметров в длину. Пока зоологам не удалось определить пол.

Малышей уже переместили в отдельный от родителей террариум, поскольку в дикой природе лесные драконы уходят от матери сразу после рождения.

Они быстро приспосабливаются к самостоятельной жизни и способны сами добыть себе пищу.