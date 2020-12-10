К британскому острову приближается айсберг размером с две Москвы

Cамый большой айсберг в мире приближается к британскому острову Южная Георгия.

Ледяного гиганта размером с две Москвы запечатлели британские летчики. Айсберг по площади равен 4200 квадратных километров.

На видео – огромная глыба льда, вся изрытая туннелями и трещинами.

Три года назад айсберг откололся от ледникового поля Ларсен С в Антарктиде. На скалистом вулканическом острове работают научные станции.

Также на леднике обитает большая популяция тюленей, пингвинов и альбатросов. Ученые опасаются, что приблизившись, айсберг может уничтожить диких животных, а также сильно затруднить проход кораблям, ведущим патрулирование и наблюдение за рыбными промыслами.