«Грозовая туча»: полчища саранчи атаковали небо над ЮАР
Черная летящая стая уничтожила колоссальное количество посевов, нанеся урон более чем 100 фермерским хозяйствам.
© Фото: Mohammed Mohammed, Xinhua, Globallookpress
Жители ЮАР переживают небывалое нашествие саранчи. Из-за полчищ насекомых небо потемнело так, что порою не видно солнца. Отдаленно летящая стая действительно напоминает грозовую тучу.
Как сообщают местные СМИ, прожорливые насекомые атаковали уже более 100 ферм и уничтожили колоссальное количество посевов.
Специалисты утверждают, что такая «армия» насекомых способна в сутки преодолевать десятки километров, огромные расстояния и поглощать все на своем пути. В стране спешно пытаются спасти оставшийся урожай, для чего поля обрабатывают химикатами.