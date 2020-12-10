В стране и мире «Грозовая туча»: полчища саранчи атаковали небо над ЮАР Валентина Пескова Черная летящая стая уничтожила колоссальное количество посевов, нанеся урон более чем 100 фермерским хозяйствам. © Фото: Mohammed Mohammed, Xinhua, Globallookpress Жители ЮАР переживают небывалое нашествие саранчи. Из-за полчищ насекомых небо потемнело так, что порою не видно солнца. Отдаленно летящая стая действительно напоминает грозовую тучу. Как сообщают местные СМИ, прожорливые насекомые атаковали уже более 100 ферм и уничтожили колоссальное количество посевов. Специалисты утверждают, что такая «армия» насекомых способна в сутки преодолевать десятки километров, огромные расстояния и поглощать все на своем пути. В стране спешно пытаются спасти оставшийся урожай, для чего поля обрабатывают химикатами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика