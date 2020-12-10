Вакцина от коронавируса поступила в Приморье

Первая крупная партия в 500 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" («Спутник V») от коронавируса поступила в Приморье. Об этом сообщает правительство региона.

«Сегодня вакцина будет распределена в пять медучреждений Владивостока, Находки и Уссурийска», - говорится в сообщении.

В числе первых вакцинируются медицинские работники «красной» зоны госпиталей и поликлиник.

Вакцина состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа в дельтовидную мышцу плеча либо в латеральную широкую мышцу бедра.

После введения вакцины пациент должен полчаса находиться под наблюдением медработников.

В сентябре в Приморье поступила тестовая партия вакцины. Тогда были привиты 42 медработника из «красной» зоны, которые находились под наблюдением в течение 30 дней.

Ожидается поступление в край еще 1100 доз вакцины для работников отдельных профессий из группы высокого риска.