Более 40 местных жителей обратилось за помощью в медицинский отряд спецназначения в Степанакерте

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа продолжает оказывать помощь местному населению в городе Степанакерт. В течение суток российские военные медики оказали помощь 42 местным жителям, в том числе семерым - детям. Осмотр и консультирование проводят квалифицированные терапевты, хирурги и другие профильные специалисты в развернутом мобильном госпитале. Всего за медицинской помощью обратились уже 368 жителей Нагорного Карабаха, среди которых 41 ребенок.

Как правило, жалобы жителей связаны с обострением различных хронических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также оказанием стоматологической помощи. В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Подразделения МОСН были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов Хабаровска в Ереван и за одни сутки совершили 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В соответствии с договоренностями президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Республики Армения с 00.00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за выполнением договоренностей в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.