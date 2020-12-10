Полина Гагарина станет гостем финала Всероссийской юнармейской лиги КВН

Российская певица и актриса Полина Гагарина выступит на финале Всероссийской юнармейской лиги КВН. Заключительная игра сезона пройдет в Центральном академическом театре Российской Армии. За главный приз поборются «Дети Каспия», «Школа моделей», Сборная депутатских детей, «Ля Рошель» и команда 48/60.

Все это время юнармейцы репетировали с редакторами и оттачивали мастерство под руководством главного режиссера-постановщика по работе с телевизионными командами КВН Михаила Ярченко. Творческие коллективы готовят выступления для двух конкурсов – «Приветствие» и «СТЭМ со звездой».

«Подготовка идет полным ходом. Уверен, что к игре все соберется и будет выглядеть очень хорошо. Ребята серьезно относятся к своему делу, они прислушиваются ко всем советам и ведут себя как настоящие профессионалы», - отметил Михаил Ярченко.

Особое внимание организаторы уделяют мерам предосторожности от коронавируса. Всем участникам, наставникам и сопровождающим регулярно выдаются средства индивидуальной защиты - маски, перчатки и антисептики. Стоит отметить, что в целях профилактики в движении даже запустили проект «Юнармия» против COVID-19», где через серию видеороликов и специальную брошюру рассказывают, как защитить себя от опасной инфекции. При желании каждый может не только сшить маску, но и собрать своими руками рециркулятор для очистки воздуха в помещениях. Все это сделано при поддержке Российского Красного Креста, специалисты которого также находятся в «Авангарде».

«По сути юнармейский КВН сейчас самое яркое молодежное событие, которое проходит у нас в стране. Нет сомнений, что всем будет весело и интересно, потому что команды соскучились по играм, сцене и творчеству. Но при этом, при таком насыщенном графике, мы не забываем про эпидемиологическую обстановку, которая требует от всех нас максимального контроля и внимания», - подчеркнул директор департамента по военно-патриотическому воспитанию Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов.

Гостями финала станут российская певица Полина Гагарина, капитан команды КВН «Борцы» Юсиф Юсифов, актер театра и кино Алексей Маклаков. Некоторые из них выйдут на сцену вместе с юнармейцами для участия в конкурсе «СТЭМ со звездой». Специально для финала «Юнармия» выпустила буклет, рассказывающий про суперсилу каждой команды в шутливой форме. Например, изюминка команды «Ля Рошель» - это смена внешности. Таким образом, в номерах коллектива из Самары побывали Дмитрий Нагиев, Анджелина Джоли и Юлий Гусман. Обворожительность – главная суперсила команды «Школа моделей». Участницы надеются, что однажды в КВН пересмотрят правила, и они будут получать за каждый конкурс 10 из 10, а не обидные «пятерки».