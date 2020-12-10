В стране и мире Москвичей предупредили о потеплении на следующей неделе Алена Миронова В столице пройдет небольшой снег, появится облачность и изменится давление. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни 12-13 декабря в Москве изменится характер погоды. Местами в столице пройдет небольшой снег, появится облачность, а также изменится давление. При этом на следующей неделе в городе ожидается небольшое потепление. «Будут более мягкие морозы. Ночью будет от 3 до 8 градусов мороза, днем - от -4 до + 1 градуса», — передает ТАСС слова синоптика. Ожидаются малооблачная погода и местами гололедица, без осадков. Ранее жителям столицы пообещали солнечный декабрь. По прогнозам синоптиков Москва будет находиться в зоне антициклона и высокого давления. В целом, текущая зима в России не станет суровой, однако будет холоднее прошлой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика