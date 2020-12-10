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Российские военные инженеры подорвали командный пункт боевиков в провинции Идлиб

Алексей Алексеев
Кирилл Васин
05:57 10.12.2020
Командный пункт боевиков был расположен неподалеку от города Хан-Шейхун.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные инженеры подорвали около полутора тонн взрывчатки, чтобы уничтожить пещеру, в которой располагался командный пункт боевиков оппозиционной группировки «Армия гордости», ближайшего  сторонника запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»*.

Командный пункт боевиков был расположен неподалеку от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Эту территорию они заняли с самого начала войны, а активно строить подземные укрепления стали после начала российской операции в Сирии. Многометровые каменные своды – единственное, что могло спасти от ударов наших ВКС.  

Длинные коридоры расходятся на отдельные комнаты, общая площадь пещеры не меньше 1 000 квадратных метров. Чтобы ее построить использовали технику, а всю грязную и тяжелую работу, как это принято у радикалов, выполняли с помощью рабского труда.

Боевики рассчитывали укрываться в этой пещере годами, здесь располагались склады боеприпасов и продовольствия, центр управления и спальные места для личного состава. Есть туалеты, кухня и система вентиляции. Покинуть подземную цитадель их заставило стремительное наступление сирийской армии при поддержке наших ВКС, но при отступлении радикалы успели заминировать свой командный пункт, оставляя весьма хитроумные ловушки. Один из сирийских солдат погиб, активировав  мину, нажав на выключатель в стене. Чтобы полностью очистить только эту пещеру понадобился не один месяц опасного труда. Уничтожение таких пещер не позволит радикалам использовать подземные укрытия для ведения партизанской войны.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

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