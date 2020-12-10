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В США от COVID-19 впервые скончались более 3000 человек за сутки

Анна Берестовая
05:53 10.12.2020
В США скончались 3011 пациентов с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки.
В США от COVID-19 впервые скончались более 3000 человек за сутки
© Фото: Xinhua Globallookpress

В Соединенных Штатах в первый раз с начала пандемии коронавирусной инфекции было зарегистрировано более трех тысяч летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки. Такую информацию сообщает «The New York Times».

Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп указал, что вакцинация против коронавируса в стране стартует на следующей неделе. Президент также отметил, что благодаря усилиям его администрации процесс разработки вакцины в США оказался крайне быстрым.

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