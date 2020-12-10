В США от COVID-19 впервые скончались более 3000 человек за сутки

В Соединенных Штатах в первый раз с начала пандемии коронавирусной инфекции было зарегистрировано более трех тысяч летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки. Такую информацию сообщает «The New York Times».

Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп указал, что вакцинация против коронавируса в стране стартует на следующей неделе. Президент также отметил, что благодаря усилиям его администрации процесс разработки вакцины в США оказался крайне быстрым.