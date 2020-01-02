Не менее шести человек пострадали в столкновении двух автобусов в Подмосковье

Не менее шести человек, включая одного ребенка, пострадали в результате столкновения двух автобусов в Подмосковье. На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники ДПС.

По предварительным данным, столкновение произошло на встречной полосе движения Путилковского шоссе, сообщает «360».

Все пострадавшие направлены в больницу №1 Красногорска. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.