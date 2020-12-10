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Защита Ярошенко подаст прошение о досрочном освобождении летчика

Анна Берестовая
05:25 10.12.2020
Ситуация с коронавирусом в тюрьме Данбери в настоящее время ухудшается.
Защита Ярошенко подаст прошение о досрочном освобождении летчика
© Фото: РИА Новости

Защита Константина Ярошенко, находящегося в колонии в городе Данбери в Соединенных Штатах, планируют направить прошение в американский суд. Они хотят добиться сокращения срока заключения для российского летчика.

Адвокат Алексей Тарасов сообщил, что в настоящее время в тюрьме, в которой россиянин отбывает срок, ухудшается ситуация с распространением COVID-19. В связи с риском для жизни и здоровья Ярошенко, его будут просить освободить досрочно.

«В ближайшее время мы направим прошение и надеемся, что суд его удовлетворит», - цитирует Тарасова ТАСС.

Ранее россиянина собирались переводить в частную тюрьму, однако в посольстве РФ в США выступили против смены исправительного учреждения для соотечественника. Роль в этом сыграло состояние здоровья летчика и имеющиеся у него хронические заболевания.

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