Защита Ярошенко подаст прошение о досрочном освобождении летчика

Защита Константина Ярошенко, находящегося в колонии в городе Данбери в Соединенных Штатах, планируют направить прошение в американский суд. Они хотят добиться сокращения срока заключения для российского летчика.

Адвокат Алексей Тарасов сообщил, что в настоящее время в тюрьме, в которой россиянин отбывает срок, ухудшается ситуация с распространением COVID-19. В связи с риском для жизни и здоровья Ярошенко, его будут просить освободить досрочно.

«В ближайшее время мы направим прошение и надеемся, что суд его удовлетворит», - цитирует Тарасова ТАСС.

Ранее россиянина собирались переводить в частную тюрьму, однако в посольстве РФ в США выступили против смены исправительного учреждения для соотечественника. Роль в этом сыграло состояние здоровья летчика и имеющиеся у него хронические заболевания.