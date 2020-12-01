Дептранс призвал москвичей быть осторожнее на дорогах из-за снегопада

В ночь на 1 декабря и до обеда вторника в Москве будет идти мокрый снег, ожидается гололедица. Поэтому в первый день зимы водителям в столице стоит быть осторожнее на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

«На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость, местами - гололедица. Просим водителей быть осторожнее за рулем, а пешеходам - при переходе дороги», - приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании, которое начнется со среды, 2 декабря. Температура понизится на пять-шесть градусов, а дневные и ночные температуры будут иметь отрицательные значения.