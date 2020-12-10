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Сильный ледяной дождь может привести к возникновению ЧС в ряде регионов России

Анна Берестовая
04:38 10.12.2020
Причиной чрезвычайных ситуаций может стать сильный ледяной дождь.
Сильный ледяной дождь может привести к возникновению ЧС в ряде регионов России
© Фото: mchs.gov.ru

В трех региона страны на этой недели могут наблюдаться перебои в функционировании систем жизнеобеспечения населения. Причиной этому станет сильный ледяной дождь, ожидающийся 10-12 декабря в Северо-Западном ФО.

Наибольшая опасность, по прогнозам специалистов Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, грозит Псковской, Ленинградской и Новгородской областям. Об этом сообщается на сайте института.

Помимо этого, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах может возникнуть риск подтопления небольших рек из-за скоплений льда. В связи с этим наблюдение за водоемами в этот период рекомендуется усилить.

Ранее территории Приморского края пострадали от буйства стихии. Мощный ледяной циклон на долгое время нарушил нормальную жизнь населения, оставил населенные пункты без света и заблокировал движение по мосту на остров Русский.

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