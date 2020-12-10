Магнитуда землетрясения в Бурятии составила 7,6

В Бурятии произошло сильное землетрясение - его эпицентр находился в акватории Байкала и достиг магнитуды 7,6. Об этом сообщили в местном МЧС.

Подземные толчки ощутили жители семи районов республики. Местные власти обследуют объекты жизнеобеспечения и энергетики.

Землетрясение ощутили на себе и жители Иркутской области - в столице региона силу подземных толчков оценили в 5-6 баллов. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Тем не менее, в городе введен режим повышенной готовности, дежурные бригады осуществляют сбор информации и обследование жилого фонда.