Москвичка родила ребенка в метро
Женщине помогли принять роды сотрудники метрополитена и полицейские.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Жительница Москвы родила в метрополитене на станции «Электрозаводская». Появиться на свет ребенку помогли работники метро и сотрудники полиции.
Соответствующую информацию сообщили в Сети. В настоящее время ожидаются официальные комментарии случившегося, а также подробности инцидента.
Ранее в столичном метро полицейскому удалось спасти мужчину от надвигающегося поезда. Пассажир оступился, находясь на платформе, и упал на рельсы за несколько секунд до приближения состава. Правоохранитель, заметивший это, успел подать машинисту сигнал и помог мужчине выбраться.