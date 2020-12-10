В стране и мире Москвичка родила ребенка в метро Анна Берестовая Женщине помогли принять роды сотрудники метрополитена и полицейские. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Жительница Москвы родила в метрополитене на станции «Электрозаводская». Появиться на свет ребенку помогли работники метро и сотрудники полиции. Соответствующую информацию сообщили в Сети. В настоящее время ожидаются официальные комментарии случившегося, а также подробности инцидента. Ранее в столичном метро полицейскому удалось спасти мужчину от надвигающегося поезда. Пассажир оступился, находясь на платформе, и упал на рельсы за несколько секунд до приближения состава. Правоохранитель, заметивший это, успел подать машинисту сигнал и помог мужчине выбраться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика