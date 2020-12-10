В стране и мире В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения Кирилл Васин Проводится обследование жилого фонда. Горожане о повреждениях зданий пока не сообщали. © Фото: 38.mchs.gov.ru Как сообщили в администрации Иркутска, в городе после землетрясения введен режим повышенной готовности. Уточняются последствия землетрясения. «По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях землетрясения», - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации. Проводится обследование жилого фонда. Горожане о повреждениях зданий пока не сообщали. Информации о погибших не поступало. В администрации подчеркнули, что объекты ЖКХ работают штатно. Ранее в Кабанском районе Республики Бурятия в четверг, 10 декабря, произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,5. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика