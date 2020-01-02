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В Эстонии заявили об актуальности Тартуского договора

Роман Захаров
10:38 02.01.2020
Представитель эстонского парламента Хенн Пыллуаас ранее уже поднимал тему актуальности Тартуского договора, заключенного 100 лет назад между РСФСР и Эстонией. В ответ на его высказывания в МИД РФ напомнили политику, что этот документ является частью истории и не имеет какой-либо силы в наши дни.
В Эстонии заявили об актуальности Тартуского договора
© Фото: Frauke Scholz, Globallookpress

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что Тартуский договор, заключенный в 1920 году между Эстонией и РСФСР, до сих пор действует, в том числе и в вопросе эстонско-российской границы. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении к гражданам балтийской страны.

Как утверждает политик, после восстановления независимости Эстонии страну признали правопреемником Эстонской Республики «во всех проявлениях, включая государственную границу».

«Тартуский мирный договор вступил в силу и все еще находится в реестре действующих международных договоров ООН», - сказано в сообщении спикера эстонского парламента.

Осенью прошлого года Хенн Пыллуаас отметился другим громким заявлением. Он высказал мнение, что Россия «должна вернуть» прибалтийской республике якобы аннексированные территории. Таким образом, политик ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

Позже высказывания Пыллуааса прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила эстонскому парламентарию, что Тартуский договор является частью истории. Дипломат также высказала сожаление по поводу того, что официальный Таллин, вместо того чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать «все более провокационные и абсурдные заявления».

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