Момент массовой аварии Башкирии попал на видео

В Сети появилась видеозапись момента массовой аварии на участке трассы Москва – Уфа в Башкирии. В результате ДТП погибли две женщины и трое детей попали в больницу.

Авария с участием четырех автомобилей, легковых ВАЗ-2113, Kia Rio, Chevrolet Lacetti и грузовика КамАЗ, произошла 31 декабря недалеко от города Дюртюли. В результате столкновения погибли две молодые женщины.

По сообщению ГТРК «Башкортостан», сиротами остались пятеро детей: у одной из погибших было двое детей, у второй - трое. Трое детей одной из женщин, которые были с ней в машине, госпитализированы. Один из них находится в коме.