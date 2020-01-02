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С открытым сердцем: участники полуфинала «Новой Звезды» готовы исполнить лучшие авторские песни

Татьяна Ляшко
10:35 02.01.2020
Поклонники участников конкурса могут принять участие в проекте, исполнив полюбившиеся композиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Участники песенного конкурса «Новая Звезда» готовятся к первому полуфиналу. Лучшие группы и вокалисты со всей страны представят свои уникальные песни, многие из которых были написаны специально для конкурса. Эти будущие хиты прозвучат впервые.

В полет участников проекта «Новая Звезда» отправляет целая команда инженеров. Добавить или снизить частоты, устранить последние неисправности, стараются до финальной репетиции.

«Я занимаюсь мониторным миксом. Это звук, который музыканты слышат на сцене. Мы настраиваем его на саундчеке, чтобы на выступлении ничего настраивать уже не пришлось», - рассказывает звукорежиссер проекта «Новая Звезда» Алексей Чеканов.

Но сегодня звукорежиссеры и зрители проекта услышат нечто особенное. Карина Арбельяни из Подмосковья разрывает шаблоны. Музыкальную пилу вы уже видели, а вот музыкальные косы - только на проекте «Новая Звезда».

Песня в народном стиле «Лебедушка» - о том, как девушка ждет возлюбленного с войны. Косы здесь - и хладнокровный лязг металла, и звук истории.

«Я думаю, что это звук времен. Звук дерева, железа, звук средневековья. Звук нашей истории, земли», - раздумывает участница проекта из Московской области.

Только живой звук и только искренние эмоции. В полуфинале проекта все стихи и песни только о любви. София Легран из Краснодарского края выходит на сцену в подвенечном платье.

Участник из Якутска посвящает песню неизвестной Насте, а сибиряк Артур Аржаков написал стихи для вполне конкретной музы, которая болеет за него в зрительном зале и которую он пригласил на сцену. Молодой человек хочет здесь, на проекте «Новая Звезда», сказать ей самые важные слова.

Артур из Новосибирска, но невесту нашел в Москве, благодаря участию в шоу. Признается - перед выступлением волновался вдвойне. Ведь заветное «да» хотел услышать и от жюри и от любимой.

«Мне очень важно пройти дальше. Я очень переживаю. Нам нужно зарабатывать на свадьбу», - признается растроганный Артур.

Каждая песня, которая звучит со сцены в полуфинале - авторское произведение, которое написано либо исполнителем, либо одним из композиторов и авторов «Новой Звезды». Жюри проекта считает это огромным преимуществом шоу, на котором не перепевается старое, а создаются новые хиты.

«Редко какие конкурсы сейчас бывают именно вот с таким индивидуальным материалом. Мне кажется, сейчас должны быть только такие конкурсы. Потому что кавера, конечно, хорошо, но что они дают», - задается вопросом член жюри Юлия Савичева.

Чья песня попадет в чарты, покажет время, а вот кто пройдет в финал шоу «Новая звезда» станет ясно уже совсем скоро. Не пропустите первый полуфинал «Новой Звезды» сегодня в 21:30 на нашем канале.

А еще вы можете тоже принять участие в конкурсе, специально для зрителей. Подробные правила конкурса можно найти здесь.

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