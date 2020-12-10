Белоруссия завершила все этапы принятия соглашения о взаимном признании виз с РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон ратификации визового соглашения между белорусской и российской сторонами. Ранее документ был принят Палатой представителей и Советом республики. Документ размещен на национальном правовом портале страны.

Соглашение между кабинетами министров двух стран предполагает обоюдное признание виз РФ и Белоруссии. В соответствии с ним, иностранные граждане и апатриды смогут беспрепятственно пересекать границы обоих Союзных государств на основании визы одного из них и удостоверения личности.

Таким образом, Минск получит полномочия выдавать визовые документы, действующие при предъявлении в Российской Федерации. Соглашение вступит в силу через 30 дней после завершения внутригосударственных операций по его ратификации обеими сторонами.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии приняли решение временно запретить выезд из страны наземными путями. Ограничение было принято в связи со сложной эпидемической ситуацией в период пандемии COVID-19.