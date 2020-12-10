Исполнительный директор НПО «Андроидная техника», кандидат технических наук Евгений Дудоров рассказал, что Роскосмос утвердил «дорожную карту» развития космической робототехники на ближайшую перспективу. Далее - согласование программы на 2030-2035 годы.

Как рассказал Дудоров РИА Новости, кроме прочего, в программу входит создание робота «Теледроид». Он предназначен для работы в открытом космосе.

Также будет создан комплексный план. В него включат долгосрочные задачи отечественной космической робототехники, которую планируется использовать на будущей российской орбитальной станции, а также на Марсе и на Луне.

Ранее сообщалось о намерении РКК «Энергия» развернуть новую российскую орбитальную станцию на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов. Это позволит держать под наблюдением всю поверхность Земли.