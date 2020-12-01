ФНС напомнила об оплате имущественных налогов до 1 декабря

Первое декабря - последний день, когда можно оплатить имущественный налог за 2019 год. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе России. До конца дня оплату должны произвести собственники транспортных средств, земельных участков, домов, квартир, комнат, дач, гаражей и любых других объектов капстроительства.

В ФНС сообщили, что тем, кто не успеет, со 2 декабря начнут начисляться пени. Долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы.

Отмечается, что оплатить налог можно в том числе и удаленно. Для этого необходимо зайти в «личный кабинет» на сайте ФНС. Кроме того, можно обратиться в банк или почтовое отделение.

«В этом году налоговые органы сформировали и направили физическим лицам 69,4 миллиона налоговых уведомлений для уплаты транспортного налога, земельного налога, налога на имущество и НДФЛ», - отметили в ведомстве.

Также в ФНС сообщили - если гражданин не может оплатить налоги в установленный срок, он имеет право обратиться в налоговую за отсрочкой или рассрочкой. Отложить или рассрочить уплату налогов можно максимум на 1 год.