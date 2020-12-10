«Мой магазин полностью затоплен»: жители Венеции рассказали о наводнении

Итальянская Венеция накануне вновь пережила сильнейшее наводнение. О том, как это было, и что происходит в городе в разговоре со «Звездой» рассказали местные жители Никита Гайдук и Юлия Козлова.

«Нас затопило опять в Венеции, в прошлом году это случилось один раз, и в этом году это повторилось. Нам обещали, что этого больше не будет, поэтому мы расслабились, оставили все наши магазины без присмотра, и вчера, где-то в пять часов, нас напугала сирена. Нужно было быстро бежать, поднимать мебель, потому что наша система предохранения “Моисей” не сработала. Мой магазин был полностью затоплен», - рассказал Никита Гайдук.

По его словам, когда вода стала прибывать все быстрее, мужчина был вынужден бежать в магазин и спасать свою мебель и товар, помогать соседям. Сейчас хозяева торговых точек чистят свои магазины и подсчитывают ущерб из-за разгула стихии.

«Удар по малому бизнесу, но мы с этим как-то уже смирились», - резюмировал местный житель.

Юлия Козлова, в свою очередь, отметила, несмотря на то, что «высокая вода» – явление достаточно привычное для венецианцев и происходит каждую осень и зиму, в этот раз оно стало неожиданностью. Горожане надеялись на защитную дамбу.

«Когда часов в пять вечера начали звучать сирены, это вызвало панику у людей. Потому что большинство из них работают и живут малым бизнесом, своими магазинчиками. Это огромный ущерб, никто не приготовился к прибытию воды», - сказала местная жительница.

В то же время, итальянские ученые уже разработали план по сохранению культурного наследия Венеции на случай ее затопления. Они начали работу над созданием полной виртуальной копии города. В настоящее время остров Сан-Джорджо, входящий в состав Венецианской лагуны, уже перенесен в виртуальное пространство. С помощью созданной копии можно погулять по мостам острова, рассмотреть каждое здание и даже войти внутрь, чтобы полюбоваться интерьерами.