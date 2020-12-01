Авианосец ВМС США USS Nimitz вошел в Персидский залив

Американский атомный авианосец USS Nimitz в сопровождении других военных кораблей после прохождения Ормузского пролива вошел в акваторию Персидского залива. Об этом сообщил портал USNI News со ссылкой на пресс-секретаря 5-го оперативного флота ВМС США Ребекку Ребарич.

Авианосец вернулся в регион после учений с ВМС Индии, Австралии и Японии. По словам Ребекки Ребарич, USS Nimitz вошел в зону боевых действия, но не из-за региональных угроз.

Ранее сообщалось, что США направили в Персидский залив авианосную ударную группу во главе с USS Nimitz на фоне вывода американских военных из Ирака и Афганистана.

Сообщалось, что возвращение авианосца не связано с убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде, который возглавлял организацию исследований и инноваций Министерства обороны Ирана, поскольку было принято задолго до произошедшего. Напомним, что трагедия произошла 27 ноября. Двенадцать нападавших расстреляли машину ученого из автоматов.