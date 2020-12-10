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В докладе НАТО-2030 Россию назвали «главной угрозой» десятилетия

Денис Шурыгин
Анна Берестовая
23:45 10.12.2020
В существовании стойких препятствий к содержательному диалогу также обвинили РФ с ее якобы «агрессивными действиями».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress

Подземные склады боеприпасов, заборы, рельсы, инженерные коммуникации и подсобные помещения. Пентагон объявил конкурс на благоустройство авиабазы Повидз в Польше. Контракт на 100 миллионов долларов действует только для членов НАТО.

«Мы должны ускорить разработку крылатых ракет наземного базирования для корпуса морской пехоты, а также военный потенциал средней дальности для сухопутных сил. Мы должны выставить целый ряд способных к развертыванию батарей не позднее 2023 года», - утверждал ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Таким стал ответ на регулярные предложения Москвы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Более того, эксперты НАТО представили доклад, где главной военной угрозой была названа Российская Федерация.

«По экономическим и социальным меркам Россия - увядающая держава, но она показала, что способна на территориальную агрессию, и, скорее всего, останется главной угрозой для НАТО в ближайшее десятилетие… Китай больше не является добропорядочным торговым партнером, на которого надеялся Запад. Это растущая мощь нашего века, и НАТО должен адаптироваться к реалиям», - указано в документе.

Если верить формулировкам экспертов организации, в существовании стойких препятствий к содержательному диалогу виноваты якобы «агрессивные действия России». Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Россия будто бы модернизирует свой ядерный арсенал и усиливает присутствие в Беларуси и Нагорном Карабахе.

«Мы должны отреагировать на растущую военную активность России и сохранить режим контроля над вооружениями, включая ограничения на ядерные боеголовки», - обозначил он.

Доклад НАТО-2030 пока является не официальным документом, а только списком рекомендаций. Принимать их или нет, будут решать на саммите с участием всех стран-членов альянса в следующем году. Точной даты события пока не известно.

Ранее в НАТО выразили возмущение наличием на постсоветских границах большого числа российских миротворцев. По словам генсека альянса, Россия показала этим пренебрежение международным законодательством.

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