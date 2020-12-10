В МЧС рассказали подробности пожара в лаборатории ФМБА в Красногорске

Начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко рассказал подробности о возгорании, которое произошло в лаборатории ФМБА в Красногорске. По его словам, очаг находился на первом этаже здания.

«По прибытию было установлено, что происходит горение в отдельно стоящем здании с деревянными перекрытиями, с чердачным помещением. Сильное задымление, высокая температура. Было установлено, что пострадавших, по предварительной информации, не было», - отметил Мирошниченко.

Возгорание удалось ликвидировать. Сообщение о пожаре в нежилом здании ФМБА «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» поступило от очевидца 10 декабря в 18.17. Из-за горения в здании лаборатории обрушилась крыша.