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В МЧС рассказали подробности пожара в лаборатории ФМБА в Красногорске

Кирилл Васин
23:51 10.12.2020
Из-за горения в здании лаборатории обрушилась крыша. Пожар удалось ликвидировать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 50.mchs.gov.ru

Начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко рассказал подробности о возгорании, которое произошло в лаборатории ФМБА в Красногорске. По его словам, очаг находился на первом этаже здания.

«По прибытию было установлено, что происходит горение в отдельно стоящем здании с деревянными перекрытиями, с чердачным помещением. Сильное задымление, высокая температура. Было установлено, что пострадавших, по предварительной информации, не было», - отметил Мирошниченко.

Возгорание удалось ликвидировать. Сообщение о пожаре в нежилом здании ФМБА «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» поступило от очевидца 10 декабря в 18.17. Из-за горения в здании лаборатории обрушилась крыша.

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