В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 77 пациентов с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в столице умерли 9 722 человека, у которых подтвердился коронавирус. Сутками ранее Оперштаб сообщил о 74 умерших от COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам, желающим получить вакцину от коронавируса, не употреблять алкоголь за трое суток до прививки и в течение трех дней после. Она отметила, что речь идет о рекомендациях, а не о запрете.