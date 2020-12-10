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Ракета Starship Илона Маска взорвалась на испытаниях: видео

Анна Берестовая
02:31 10.12.2020
Прототип ракеты не успел сбросить скорость при приближении к Земле.
© Видео: SpaceX, YouTube © Фото: SpaceX via Globallookpress.com

Прототип новейшей космической ракеты Starship, разработанной американской компанией SpaceX, разбился во время испытательного полета. Авария произошла при посадке судна.

По кадрам видеотрансляции, запечатлевшей момент падения, видно, что ракета на высокой скорости врезается в поверхность Земли. Трансляция велась на официальном YouTube-канале компании.

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на происшествие позитивно. Предприниматель объяснил, что скорость в момент посадки не удалось сбросить из-за слишком низкого давления в топливном баке. Маск отметил, что, тем не менее, все необходимые данные в ходе испытания были получены.

«Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!», - написал он у себя в Twitter.

Ранее, 9 декабря, запуск прототипа ракеты Starship был отменен за секунду до запланированного старта. В последний момент отказал один из двигателей Raptor.

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