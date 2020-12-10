В стране и мире ЕС продлил экономические санкции против России Ирина Киселенко Ограничения были введены еще в 2014 году. © Фото: pixabay.com Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России, принятые в 2014 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс. «На саммите - соглашение по заключениям об отношениях ЕС и США и продлению санкций против РФ», - написал он в Twitter. Ранее ограничения действовали до 31 января 2021 года. ЕС ввел санкции против ряда российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика