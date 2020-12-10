СМИ: американские военные на Ближнем Востоке приведены в боевую готовность

Военные США находятся в повышенной боевой готовности на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на военное официальное лицо.



Пентагон внимательно следит за «тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки» со стороны иранских ополченцев в Ираке, пишет газета.

Недавно проиранские группировки возобновили ракетные обстрелы спустя год после того, как Иран запустил баллистические ракеты по авиабазе Айн аль-Асад в западном Ираке. В следствии нападения более 100 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предостерег США и Израиль от авантюр в связи с убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде.