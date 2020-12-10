Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые обнаружили следы COVID-19 в Европе и США до начала пандемии

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
22:44 10.12.2020
Сообщения о европейских и американских пациентах с COVID-19 могут опровергнуть утверждение о китайском происхождении вируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Radek Petrasek CTK Globallookpress

После начала пандемии коронавируса за китайским городом Ухань закрепилась дурная слава. Об этом не раз заявлял и президент США Дональд Трамп, называя вирус китайским. Однако за два месяца до первых сообщениях о заражении в Китае появилась информация о заболевшем похожей болезнью в США. Им стал мэр города Белвилл, штат Нью-Джерси, Майкл Мелхем. По его словам, первые симптомы у него появились еще 16 ноября 2019 года, однако тогда он посчитал их признаком переутомления.

Зачатки коронавируса были также обнаружены в Италии, Франции и Бразилии.

«Мы расследовали образцы крови, которые мы собрали у пациентов, которые приходили в наш институт для того, чтобы провериться на рак легких. Мы собирали эти образцы крови этих людей с 1 сентября 2019 года по конец февраля 2020 года. Мы нашли то, чего не ожидали. почти 10 процентов образцов крови содержали антитела к COVID-19» - сообщила Габриэлла Соцци, биолог Национального института лечения рака в Италии.

Теперь, для установления истинно природы болезни, учены предстоит внимательно изучить еще сотни тысяч генетических материалов - возможно коронавирус «бродил» по планете задолго до начала эпидемии в Ухане.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.