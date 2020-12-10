Ученые обнаружили следы COVID-19 в Европе и США до начала пандемии

После начала пандемии коронавируса за китайским городом Ухань закрепилась дурная слава. Об этом не раз заявлял и президент США Дональд Трамп, называя вирус китайским. Однако за два месяца до первых сообщениях о заражении в Китае появилась информация о заболевшем похожей болезнью в США. Им стал мэр города Белвилл, штат Нью-Джерси, Майкл Мелхем. По его словам, первые симптомы у него появились еще 16 ноября 2019 года, однако тогда он посчитал их признаком переутомления.

Зачатки коронавируса были также обнаружены в Италии, Франции и Бразилии.

«Мы расследовали образцы крови, которые мы собрали у пациентов, которые приходили в наш институт для того, чтобы провериться на рак легких. Мы собирали эти образцы крови этих людей с 1 сентября 2019 года по конец февраля 2020 года. Мы нашли то, чего не ожидали. почти 10 процентов образцов крови содержали антитела к COVID-19» - сообщила Габриэлла Соцци, биолог Национального института лечения рака в Италии.

Теперь, для установления истинно природы болезни, учены предстоит внимательно изучить еще сотни тысяч генетических материалов - возможно коронавирус «бродил» по планете задолго до начала эпидемии в Ухане.