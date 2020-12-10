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Пожилая жительница Ессентуков рассказала о телефонном разговоре с Путиным

Алексей Курильченко
22:46 10.12.2020
Наталья Донскова отметила, что Путин «такой же человек, как и мы все».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова рассказала журналистам о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, разговор прошел в спокойной обстановке, Донскову удивило, что «все боятся» общаться с президентом.

«Все думают, что это что-то особенное - пообщаться с президентом. Он такой же человек как и мы. Разговаривал спокойно, узнал о самочувствии» - рассказала журналистам Донскова.

Ранее Владимиру Путину сообщили, что Донскова написала президенту письмо и изъявила желание поговорить с ним по телефону, но в письме не был указан номер. Путин призвал сотрудников ФСБ  и МВД найти телефон пенсионерки, после чего провел с ней беседу.

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