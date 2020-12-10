Пожилая жительница Ессентуков рассказала о телефонном разговоре с Путиным

Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова рассказала журналистам о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, разговор прошел в спокойной обстановке, Донскову удивило, что «все боятся» общаться с президентом.

«Все думают, что это что-то особенное - пообщаться с президентом. Он такой же человек как и мы. Разговаривал спокойно, узнал о самочувствии» - рассказала журналистам Донскова.

Ранее Владимиру Путину сообщили, что Донскова написала президенту письмо и изъявила желание поговорить с ним по телефону, но в письме не был указан номер. Путин призвал сотрудников ФСБ и МВД найти телефон пенсионерки, после чего провел с ней беседу.