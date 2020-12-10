Пожар в Красногорске ликвидирован

В Красногорске ликвидировали пожар, который произошел в отдельно стоящем здании лаборатории. Как пояснили в ФМБА лаборатория не связана с разработкой вакцин и препаратов от COVID-19. Опасных и ядовитых веществ в здании обнаружено не было. О пострадавших не сообщается.

По факту возгорания будет проводиться экспертное расследование.



Сообщение о пожаре в нежилом здании ФМБА «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» поступило от очевидца 10 декабря в 18.17. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из-за горения в здании лаборатории обрушилась крыша.