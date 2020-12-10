В стране и мире Макет новейшего автомата Калашникова АК-12 появился в музее ЦВО в Самаре Ирина Киселенко Первая партия данного стрелкового оружия поступила на вооружение войск Центрального военного округа только в прошлом году. © Фото: vitalykuzmin.net Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов проинспектировал объекты гарнизонного Дома офицеров и вручил военно-историческому музею (Центрального военного округа) макет новейшего автомата Калашникова АК-12 в ходе рабочей поездки в Самару. Сейчас у военнослужащих идет активное перевооружение на автоматы АК-12. «Мы получили хороший подарок для музея. Теперь у жителей и гостей Самары есть возможность оценить новейший автомат», - сказал начальник Дома офицеров Александр Назаренко. Заместитель обороны Андрей Картаполов осмотрели объекты вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Начальник Дома офицеров Александр Назаренко показал почетным гостям большой концертный зал, штаб «Юнармии», спортивный зал, библиотеку, военно-патриотический клуб «Лиза Алерт», хореографические залы, военно-поисковый клуб «Крылья», комплекс культурно-досуговой работы, Александрийский кластер. В военно-историческом музее заместитель министра обороны и губернатор ознакомились с историей Центрального военного округа. Генерал-полковник Картаполов поблагодарил сотрудников музея и Дома офицеров за большие успехи в работе, вручил Александру Назаренко медаль «За успехи в военно-политической работе» и передал музею массогабаритный макет новейшего автомата АК-12. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика