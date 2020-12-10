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Макет новейшего автомата Калашникова АК-12 появился в музее ЦВО в Самаре

Ирина Киселенко
21:59 10.12.2020
Первая партия данного стрелкового оружия поступила на вооружение войск Центрального военного округа только в прошлом году.
Макет новейшего автомата Калашникова АК-12 появился в музее ЦВО в Самаре
© Фото: vitalykuzmin.net

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов проинспектировал объекты гарнизонного Дома офицеров и вручил военно-историческому музею (Центрального военного округа) макет новейшего автомата Калашникова АК-12 в ходе рабочей поездки в Самару.

Сейчас у военнослужащих идет активное перевооружение на автоматы АК-12.

«Мы получили хороший подарок для музея. Теперь у жителей и гостей Самары есть возможность оценить новейший автомат», - сказал начальник Дома офицеров Александр Назаренко. 

Заместитель обороны Андрей Картаполов осмотрели объекты вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Начальник Дома офицеров Александр Назаренко показал почетным гостям большой концертный зал, штаб «Юнармии», спортивный зал, библиотеку,  военно-патриотический клуб «Лиза Алерт», хореографические залы, военно-поисковый клуб «Крылья», комплекс культурно-досуговой работы, Александрийский кластер.

В военно-историческом музее заместитель министра обороны и губернатор ознакомились с историей Центрального военного округа. Генерал-полковник Картаполов поблагодарил сотрудников музея и Дома офицеров за большие успехи в работе, вручил Александру Назаренко медаль «За успехи в военно-политической работе» и передал музею массогабаритный макет новейшего автомата АК-12.

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