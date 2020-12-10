Макет новейшего автомата Калашникова АК-12 появился в музее ЦВО в Самаре
Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов проинспектировал объекты гарнизонного Дома офицеров и вручил военно-историческому музею (Центрального военного округа) макет новейшего автомата Калашникова АК-12 в ходе рабочей поездки в Самару.
Сейчас у военнослужащих идет активное перевооружение на автоматы АК-12.
«Мы получили хороший подарок для музея. Теперь у жителей и гостей Самары есть возможность оценить новейший автомат», - сказал начальник Дома офицеров Александр Назаренко.
Заместитель обороны Андрей Картаполов осмотрели объекты вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Начальник Дома офицеров Александр Назаренко показал почетным гостям большой концертный зал, штаб «Юнармии», спортивный зал, библиотеку, военно-патриотический клуб «Лиза Алерт», хореографические залы, военно-поисковый клуб «Крылья», комплекс культурно-досуговой работы, Александрийский кластер.
В военно-историческом музее заместитель министра обороны и губернатор ознакомились с историей Центрального военного округа. Генерал-полковник Картаполов поблагодарил сотрудников музея и Дома офицеров за большие успехи в работе, вручил Александру Назаренко медаль «За успехи в военно-политической работе» и передал музею массогабаритный макет новейшего автомата АК-12.