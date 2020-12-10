США расширил список санкций против России
Американские власти полагают, что ряд российских граждан причастны к убийству политика Бориса Немцова и другим серьезным нарушениям прав человека.
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Соединенные Штаты расширили список санкций в отношении заместителя руководителя «Росгвардии» по Чечне Мартынова Даниила Васильевича, вице-премьера Чечни Вахита Усмаева и гражданина РФ Зияда Сабсаби. Все они, отмечается в сообщении министерства финансов, «связаны с Рамзаном Кадыровым».
Также в санкционный список внесены гражданин Германии, «представитель Кадырова в Европе», Тимур Дугазаев и личный тренер Кадырова по верхней езди Сатиша Сиимара.
Ранее сообщили, что Минфин США внес в список санкций по закону Магнитского специальный отряд быстрого реагирования «Терек», базирующийся в Чечне, и пятерых граждан России.