США расширил список санкций против России

Соединенные Штаты расширили список санкций в отношении заместителя руководителя «Росгвардии» по Чечне Мартынова Даниила Васильевича, вице-премьера Чечни Вахита Усмаева и гражданина РФ Зияда Сабсаби. Все они, отмечается в сообщении министерства финансов, «связаны с Рамзаном Кадыровым».



Также в санкционный список внесены гражданин Германии, «представитель Кадырова в Европе», Тимур Дугазаев и личный тренер Кадырова по верхней езди Сатиша Сиимара.

Ранее сообщили, что Минфин США внес в список санкций по закону Магнитского специальный отряд быстрого реагирования «Терек», базирующийся в Чечне, и пятерых граждан России.