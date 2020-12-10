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«Рост цен пандемией не объяснишь»: Путин призвал чиновников остановить подорожание продуктов питания

Алексей Курильченко
Диана Сирази
21:13 10.12.2020
Повышение стоимости на продовольственные продукты в правительстве объясняются ростом цен на экспорт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALEXEY BYCHKOV Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам разобраться с ростом цен на продукты питания. По словам российского лидера, повышение стоимости нельзя объяснить ни пандемией коронавируса, ни сезонностью.

«А вот рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Министр сельского хозяйства сейчас докладывал – внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 1,5 процента» - отметил президент РФ.

Чиновники связывают рост цен с повышением стоимости на мировом рынке - производители стремятся заработать внутри России, а не только на экспорте.

Одним из способов борьбы с подорожанием может стать введение пошлины на экспорт с января 2021 года, это снизит объемы экспорта и сдержит рост цен. Председатель правительства Михаил Мишустин сегодня резко поручил ФАС и профильным министерствам проработать проблему и еженедельно докладывать о результатах.

Правительство займется сдерживанием роста цен в кратчайшие сроки. Главная задача - стабилизировать стоимость на продукты и не допустить резкого повышения в будущем году.

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