«Рост цен пандемией не объяснишь»: Путин призвал чиновников остановить подорожание продуктов питания

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам разобраться с ростом цен на продукты питания. По словам российского лидера, повышение стоимости нельзя объяснить ни пандемией коронавируса, ни сезонностью.

«А вот рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Министр сельского хозяйства сейчас докладывал – внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 1,5 процента» - отметил президент РФ.

Чиновники связывают рост цен с повышением стоимости на мировом рынке - производители стремятся заработать внутри России, а не только на экспорте.

Одним из способов борьбы с подорожанием может стать введение пошлины на экспорт с января 2021 года, это снизит объемы экспорта и сдержит рост цен. Председатель правительства Михаил Мишустин сегодня резко поручил ФАС и профильным министерствам проработать проблему и еженедельно докладывать о результатах.

Правительство займется сдерживанием роста цен в кратчайшие сроки. Главная задача - стабилизировать стоимость на продукты и не допустить резкого повышения в будущем году.