МЧС опубликовало кадры с места пожара в Красногорске

ГУ МЧС опубликовало кадры тушения пожара на первом этаже здания лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске.

В ведомстве уточнили, что первые сообщения о возгорании поступили в 18:17 по московскому времени. К тушению привлечены 55 человек и 16 единиц техники.

На данный момент сотрудники службы уточняют причины возгорания. О пострадавших не сообщается.