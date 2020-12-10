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Рогозин назвал дату запуска ракеты «Союз-2» с космодрома Восточный

Ирина Киселенко
20:36 10.12.2020
В укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb.
Рогозин назвал дату запуска ракеты «Союз-2» с космодрома Восточный
© Фото: roscosmos.ru

Единственный запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится 18 декабря. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Запустят ракету «Союз-2» со спутниками OneWeb.

«В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой «Союз-2» и разгонным блоком "Фрегат"», - написал он в Twitter.

В 2020 году изначально планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» в расчетное время вывела на орбиту блок космических аппаратов системы связи «Гонец-М» и служебную платформу наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1». Ракета стартовала 3 декабря в 4 часа и 14 минут с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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