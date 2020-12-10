Воздушные шары стали причиной отключения света в Мурманске

В Мурманске произошла авария на одной из подстанций. По данным экстренных служб, подключение электроэнергии произошло по высоковольтной линии МРСК «Колэнерго».

Из-за отключения энергии несколько жилых домов остались без света, городские троллейбусы прекратили движение по маршрутам.

В службе установили причину аварии: связка воздушных шаров попала распределительное устройство подстанции и вызвала короткое замыкание. Работа подстанции была оперативно восстановлена.