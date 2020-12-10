Песков сообщил, что Путин оговорился при обсуждении дела Сафронова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин оговорился, когда сказал о совершении Иваном Сафроновым преступлений во время его работы в «Роскосмосе». Песков отметил, что оговорка не меняет общего смысла сказанных лидером страны слов.

«Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в "Роскосмосе" - оговорился» - сообщил пресс-секретарь.

Ранее Владимир Путин заявлял, что дело в отношении советника главы Роскосмоса было возбуждено за разглашение информации, а не за журналистскую деятельность.