В Красногорске горит лаборатория ФМБА
Пожар в городском округе Красногорск.
© Видео: МЧС РФ © Фото: 50.mchs.gov.ru
Сообщение о пожаре в нежилом здании ФМБА «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» поступило от очевидца 10 декабря в 18.17. Об этом сообщили «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже, площадь уточняется. О пострадавших не сообщается.
К тушению привлечено 55 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и 7 единиц техники.