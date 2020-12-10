В Красногорске горит лаборатория ФМБА

Сообщение о пожаре в нежилом здании ФМБА «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» поступило от очевидца 10 декабря в 18.17. Об этом сообщили «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже, площадь уточняется. О пострадавших не сообщается.

К тушению привлечено 55 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и 7 единиц техники.