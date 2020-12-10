Голикова: Запрета на употребление алкоголя при вакцинации от COVID-19 нет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам не употреблять алкоголь за три дня до вакцинации от коронавируса и в течение трех дней после. При этом она отметил, что запрета на спиртное при вакцинации от коронавируса нет - речь идет о рекомендациях.

«Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, ну, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем» - сказала она на брифинге.

Голикова призвала коллег внимательно прислушиваться к официальной информации и ограничении употребления алкоголя и препаратов, влияющих на именную систему