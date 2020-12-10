Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Голикова: Запрета на употребление алкоголя при вакцинации от COVID-19 нет

Алексей Курильченко
19:49 10.12.2020
Вице-премьер отметила, что речь идет о рекомендации, а не официальном запрете.
Голикова: Запрета на употребление алкоголя при вакцинации от COVID-19 нет
© Фото: Mikhail Pletsky Russian Look Globallookpress

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам не употреблять алкоголь за три дня до вакцинации от коронавируса и в течение трех дней после. При этом она отметил, что запрета на спиртное при вакцинации от коронавируса нет - речь идет о рекомендациях.

«Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, ну, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем» - сказала она на брифинге.

Голикова призвала коллег внимательно прислушиваться к официальной информации и ограничении употребления алкоголя и препаратов, влияющих на именную систему

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.