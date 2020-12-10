Голикова поручила срочно закупить недостающие онкопрепараты

На российском рынке присутствуют 24 из 26 проблемных онкопрепаратов, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

На проектом комитете было уделено внимание возникших в этом году проблем с обеспечением пациентов онкологическими лекарственными препаратами. По словам вице-премьера в настоящий момент на рынке присутствует 24 из 26 указанных наименований – кроме «Прокарбазина» и «Мелфалана».



По решению правительства в скором времени будет закуплен Московским эндокринным заводом в объеме 2,5 тысяч упаковок, что покроет четырехмесячную потребность.



Главными внештатными специалистами признана возможность замены «Прокарбазина» на «Декарбазин». Остальные препараты имеются на российском рынке и истинного дефицита по ним нет. По девяти наименованиям препаратов отмечается, что производство и ввоз пока меньше необходимой потребности.

Ранее ученые доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки. Исследователи считают, что применение нацеленных на гормоны стресса одобренных препаратов способно предотвратить повторное появление опухолей. Норадреналин - гормон, который выделяется в стрессовых ситуациях, реактивирует раковые клетки, а это может вызвать опасный рецидив онкологического заболевания.