В стране и мире Нидерланды высылают двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже Алексей Курильченко Россияне якобы являются сотрудниками внешней разведки. © Фото: pixabay.com Правительство Нидерландов обвинило двух российских дипломатов персонами нон-грата - они якобы являлись сотрудниками внешней разведки. Об этом сообщила Общая служба разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). «Недавно AIVD сорвала секретную операцию сотрудника Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации. Сотрудник разведки, который работал в российском посольстве в Гааге с дипломатической аккредитацией, был вовлечен в шпионскую деятельность в сфере науки и технологий» - говорится в заявлении службы. МВД страны объявило дипломатов персонами нон-грата - они должны немедленно покинуть страну. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика