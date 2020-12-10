Камеры московского метро смогут определять заболевших пассажиров

Система видеонаблюдения московского метро получит новую функцию - теперь они смогут определять пассажиров, которым требуется медицинская помощь. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы со ссылкой на руководителя Максима Ликсутова.

«Наши умные камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку. Мы постараемся автоматизировать этот сервис, сделать так, чтобы оперативно оказать помощь пассажиру» - говорится в сообщении службы.

Отмечается, что новая функция позволит сотрудникам метрополитена своевременно отреагировать в вызвать скорую помощь в случае необходимости. Ранее на станции метро «Электрозаводская» сотрудники полиции приняли роды у женщины. Сейчас мама и мальчик в больнице. У них все хорошо. В метрике малыша местом рождения уже указали - Москва, метро Электрозаводская.